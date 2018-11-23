"Очередной нахлебник". В Госдуме заявили, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов выразил мнение, что ни НАТО, ни Евросоюз не горят желанием принять в свои ряды Киев.

— Насколько мне известно, ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут. Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточноевропейские страны, которые туда вступают, — цитирует РИА "Новости" Морозова.