"Очередной нахлебник". В Госдуме заявили, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов выразил мнение, что ни НАТО, ни Евросоюз не горят желанием принять в свои ряды Киев.
— Насколько мне известно, ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут. Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточноевропейские страны, которые туда вступают, — цитирует РИА "Новости" Морозова.
При этом парламентарий подчеркнул отсутствие интереса к Киеву и со стороны НАТО. Как отметил Морозов, для альянса "Украина не представляет никакой ценности, поскольку обладает очень слабой армией".