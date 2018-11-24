Все модели делают это: 10 ангелов Victoria's Secret, которых поймали на фотошопе

Стелла Максвелл немного приблизила своё изображение. Совсем другое дело!

Даки Тот слегка подровняла себе щёки и бёдра

Белла Хадид подтянула скулы и подбородок

Эльзу Хоск уличили в редактировании собственного таза

Шанина Шейк попалась на заужении талии

Ясмин Вийналдум безжалостно отфотошопила своё лицо

Девон Уинтер удостоилась чести пройти по подиуму с крыльями, но после показа не удержалась от соблазна сделать свой живот чуть более плоским

Кендалл Дженнер почти на всех снимках уменьшает объём своей талии

А Барбара Палвин — челюсть

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Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа