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Опубликовано 24 ноября 2018, 10:45

Все модели делают это: 10 ангелов Victoria's Secret, которых поймали на фотошопе

Оглавление
Стелла Максвелл немного приблизила своё изображение. Совсем другое дело!
Даки Тот слегка подровняла себе щёки и бёдра
Белла Хадид подтянула скулы и подбородок
Эльзу Хоск уличили в редактировании собственного таза
Шанина Шейк попалась на заужении талии
Ясмин Вийналдум безжалостно отфотошопила своё лицо
Девон Уинтер удостоилась чести пройти по подиуму с крыльями, но после показа не удержалась от соблазна сделать свой живот чуть более плоским
Кендалл Дженнер почти на всех снимках уменьшает объём своей талии
А Барбара Палвин — челюсть
Теперь вы видели всё
Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа

Автор анонимного аккаунта в "Инстаграме" выводит на чистую воду манекенщиц и других звёзд, замеченных в ретушировании собственных фото перед публикацией в соцсетях. Celebface не называет своего имени, но у него уже более 700 тысяч подписчиков, несмотря на закрытый профиль. "Если вы не хотите знать правду — покиньте эту страницу", — призывает блогер.

Стелла Максвелл немного приблизила своё изображение. Совсем другое дело!

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Даки Тот слегка подровняла себе щёки и бёдра

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Белла Хадид подтянула скулы и подбородок

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Эльзу Хоск уличили в редактировании собственного таза

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Шанина Шейк попалась на заужении талии

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Ясмин Вийналдум безжалостно отфотошопила своё лицо

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Девон Уинтер удостоилась чести пройти по подиуму с крыльями, но после показа не удержалась от соблазна сделать свой живот чуть более плоским

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Кендалл Дженнер почти на всех снимках уменьшает объём своей талии

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

А Барбара Палвин — челюсть

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Теперь вы видели всё

Фото: © Instagram/celebface

Фото: © Instagram/celebface

Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа

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Семен Хафизов
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