Все модели делают это: 10 ангелов Victoria's Secret, которых поймали на фотошопе
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Стелла Максвелл немного приблизила своё изображение. Совсем другое дело!
Даки Тот слегка подровняла себе щёки и бёдра
Белла Хадид подтянула скулы и подбородок
Эльзу Хоск уличили в редактировании собственного таза
Шанина Шейк попалась на заужении талии
Ясмин Вийналдум безжалостно отфотошопила своё лицо
Девон Уинтер удостоилась чести пройти по подиуму с крыльями, но после показа не удержалась от соблазна сделать свой живот чуть более плоским
Кендалл Дженнер почти на всех снимках уменьшает объём своей талии
А Барбара Палвин — челюсть
Теперь вы видели всё
Бодинегатив. Как самые известные модели plus-size выглядят без фотошопа
Автор анонимного аккаунта в "Инстаграме" выводит на чистую воду манекенщиц и других звёзд, замеченных в ретушировании собственных фото перед публикацией в соцсетях. Celebface не называет своего имени, но у него уже более 700 тысяч подписчиков, несмотря на закрытый профиль. "Если вы не хотите знать правду — покиньте эту страницу", — призывает блогер.