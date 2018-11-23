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Регион
Опубликовано 23 ноября 2018, 09:35

В США во время "чёрной пятницы" в торговом центре произошла стрельба

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria в американском Гувере (штат Алабама). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию города.

ЧП произошло во время ежегодной распродажи, так называемой чёрной пятницы. Прибывшая к ТЦ полиция открыла ответный огонь, в результате чего стрелок был убит. Причины произошедшего неизвестны.

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Алёна Темирчиева
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