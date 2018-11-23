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Регион
Опубликовано 23 ноября 2018, 13:21

Чёрная пятница в футболе. На кого из российских игроков самая большая "скидка"?

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Скидки
Наценки
Денис Глушаков и Фёдор Смолов. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Денис Глушаков и Фёдор Смолов. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Мир захлестнула "чёрная пятница" — день, когда магазины предлагают большие скидки на ряд товаров. Вы удивитесь, но и в футболе она в каком-то роде существует. По крайней мере, в цене некоторые футболисты заметно потеряли. Лайф рассказывает о пяти самых больших "скидках" на российских игроков.

Портал transfermarkt.com, являющийся самым авторитетным в вопросе оценки трансферной стоимости футболистов, обновил данные. Эксперты составили рейтинг футболистов, которые стали стоить заметно меньше, чем в начале 2018 года. В "чёрную пятницу" это иначе как скидкой не назовёшь.

Лайф представляет топ-5 российских футболистов, значительнее других потерявших в стоимости в 2018 году.

Скидки

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Олег Шатов ("Зенит")

  • Скидка — 5,9%
  • Текущая стоимость — 8 млн евро
  • Потерял в стоимости — 0,5 млн евро

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Фёдор Смолов ("Локомотив")

  • Скидка — 6,7%
  • Текущая стоимость — 14 млн евро
  • Потерял в стоимости — 1 млн евро

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Игорь Смольников ("Зенит")

  • Скидка— 13,3%
  • Текущая стоимость — 6,5 млн евро
  • Потерял в стоимости — 1 млн евро

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Денис Глушаков ("Спартак")

  • Скидка — 20%
  • Текущая стоимость — 6 млн евро
  • Потерял в стоимости — 1,5 млн евро

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Дмитрий Полоз ("Рубин")

  • Скидка — 21,4%
  • Текущая стоимость — 5,5 млн евро
  • Потерял в стоимости — 1,5 млн евро

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Однако если где-то убыло, где-то и прибыло. Удачный чемпионат мира по футболу трансферную стоимость некоторых российских футболистов значительно увеличил. Вот топ-5 игроков, которые теперь стоят намного больше, чем раньше.

Наценки

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Алексей Миранчук ("Локомотив")

  • Наценка— 40%
  • Текущая стоимость — 14 млн евро
  • Рост стоимости — 4 млн евро

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Далер Кузяев ("Зенит")

  • Наценка — 45,5%
  • Текущая стоимость — 8 млн евро
  • Рост стоимости — 2,5 млн евро

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Роман Зобнин ("Спартак")

  • Наценка — 66,7%
  • Текущая стоимость — 10 млн евро
  • Рост стоимости — 4 млн евро

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Артём Дзюба ("Зенит)

  • Наценка — 83,3%
  • Текущая стоимость — 11 млн евро
  • Рост стоимости — 5 млн евро

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Александр Головин ("Монако")

  • Наценка — 200%
  • Текущая стоимость — 30 млн евро
  • Рост стоимости — 20 млн евро

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Дмитрий Садылко
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