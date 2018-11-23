Чёрная пятница в футболе. На кого из российских игроков самая большая "скидка"?

Мир захлестнула "чёрная пятница" — день, когда магазины предлагают большие скидки на ряд товаров. Вы удивитесь, но и в футболе она в каком-то роде существует. По крайней мере, в цене некоторые футболисты заметно потеряли. Лайф рассказывает о пяти самых больших "скидках" на российских игроков.

Портал transfermarkt.com, являющийся самым авторитетным в вопросе оценки трансферной стоимости футболистов, обновил данные. Эксперты составили рейтинг футболистов, которые стали стоить заметно меньше, чем в начале 2018 года. В "чёрную пятницу" это иначе как скидкой не назовёшь.

Лайф представляет топ-5 российских футболистов, значительнее других потерявших в стоимости в 2018 году.

Скидки

Олег Шатов ("Зенит") Скидка — 5,9% Текущая стоимость — 8 млн евро

Потерял в стоимости — 0,5 млн евро Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Фёдор Смолов ("Локомотив") Скидка — 6,7% Текущая стоимость — 14 млн евро

Потерял в стоимости — 1 млн евро Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Игорь Смольников ("Зенит") Скидка— 13,3% Текущая стоимость — 6,5 млн евро

Потерял в стоимости — 1 млн евро Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Денис Глушаков ("Спартак") Скидка — 20% Текущая стоимость — 6 млн евро

Потерял в стоимости — 1,5 млн евро Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Дмитрий Полоз ("Рубин") Скидка — 21,4% Текущая стоимость — 5,5 млн евро

Потерял в стоимости — 1,5 млн евро Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Однако если где-то убыло, где-то и прибыло. Удачный чемпионат мира по футболу трансферную стоимость некоторых российских футболистов значительно увеличил. Вот топ-5 игроков, которые теперь стоят намного больше, чем раньше.

Наценки

Алексей Миранчук ("Локомотив") Наценка— 40% Текущая стоимость — 14 млн евро

Рост стоимости — 4 млн евро Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Далер Кузяев ("Зенит") Наценка — 45,5% Текущая стоимость — 8 млн евро

Рост стоимости — 2,5 млн евро Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Роман Зобнин ("Спартак") Наценка — 66,7% Текущая стоимость — 10 млн евро

Рост стоимости — 4 млн евро Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Артём Дзюба ("Зенит) Наценка — 83,3% Текущая стоимость — 11 млн евро

Рост стоимости — 5 млн евро Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин