Ела одни "дошики". Студентка попала в больницу из-за "чёрной пятницы"

Девушка решилась на такую диету, чтобы сэкономить деньги для ежегодной распродажи.

В Китае в больницу попала студентка, которая три недели питалась исключительно лапшой быстрого приготовления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хун Цзя хотела сэкономить на еде и накопить побольше денег для "чёрной пятницы". Ей удалось собрать 150 долларов, но вся сумма ушла на лечение, которое обошлось ей почти в 200 долларов.

Точная причина ухудшения самочувствия не называется, но сама пострадавшая заявляет, что это всё из-за плохого питания.