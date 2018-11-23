Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2018, 19:04

Ела одни "дошики". Студентка попала в больницу из-за "чёрной пятницы"

Фото: &copy; Pixabay/digitalphotolinds

Фото: © Pixabay/digitalphotolinds

Девушка решилась на такую диету, чтобы сэкономить деньги для ежегодной распродажи.

В Китае в больницу попала студентка, которая три недели питалась исключительно лапшой быстрого приготовления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хун Цзя хотела сэкономить на еде и накопить побольше денег для "чёрной пятницы". Ей удалось собрать 150 долларов, но вся сумма ушла на лечение, которое обошлось ей почти в 200 долларов.

Точная причина ухудшения самочувствия не называется, но сама пострадавшая заявляет, что это всё из-за плохого питания.

Как ранее писал Лайф, в США во время "чёрной пятницы" в торговом центре произошла стрельба.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Китай
  • В мире
  • Чёрная пятница
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar