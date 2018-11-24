Стали известны подробности о приквеле "Игры престолов"

Писатель Джордж Мартин продолжает нагнетать обстановку вокруг своего нового произведения.

Автор книги Fire and Blood рассказал, что сериал "Долгая ночь", который станет приквелом "Игры престолов", переместится на пять тысяч лет в прошлое. Ранее сообщалось, что события будут развиваться за 8–10 тысяч лет до событий оригинала.

Джордж Мартин заявил, что Вестерос будет совершенно другим местом: без Королевской Гавани, Железного Трона и Таргариенов. Согласно сюжетной линии, в приквеле Валирия только начнёт становиться великой империей со своими драконами.