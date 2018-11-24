Стали известны подробности о приквеле "Игры престолов"
Фото: © Matt Sayles/Invision for the Television Academy/AP Images
Писатель Джордж Мартин продолжает нагнетать обстановку вокруг своего нового произведения.
Автор книги Fire and Blood рассказал, что сериал "Долгая ночь", который станет приквелом "Игры престолов", переместится на пять тысяч лет в прошлое. Ранее сообщалось, что события будут развиваться за 8–10 тысяч лет до событий оригинала.
Джордж Мартин заявил, что Вестерос будет совершенно другим местом: без Королевской Гавани, Железного Трона и Таргариенов. Согласно сюжетной линии, в приквеле Валирия только начнёт становиться великой империей со своими драконами.
Также Мартин упомянул и новую книгу из цикла "Песнь льда и пламени" — Fire and Blood. Писатель уточнил для читателей, что произведение не будет типичным продолжением основных событий серии, а скорее — историческим гидом. Книга расскажет о нескольких поколениях героев.