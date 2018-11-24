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Регион
Опубликовано 24 ноября 2018, 16:47

Путин внёс в Думу проект закона о более мягком наказании за мелкие преступления

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент предложил запретить арестовывать на время следствия подозреваемых в превышении полномочий в том случае, если преступление совершено в области бизнеса.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела при условии возмещения ущерба. Информация о проекте опубликована в электронной базе данных ГД.

В документе говорится о преступлениях небольшой тяжести, которые связаны, в частности, с оформлением кредита, выплатами при использовании электронных средств, преднамеренном неисполнении обязательств по договорам, присвоении авторства или плагиате и прочем.

Документ также призван расширить список преступлений частно-публичного обвинения. Помимо того президент предложил запретить арестовывать на время расследования подозреваемых в превышении полномочий в том случае, если преступление совершено в области бизнеса.

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Майя Селезнёва
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