СМИ: Экипаж британского эсминца мобилизовали после отравления Скрипалей

Весь экипаж эскадренного миноносца Великобритании Duncan срочно отозвали на борт корабля из увольнительной после отравления Сергея и Юлии Скрипаль весной этого года. Этот факт приводится в документальном фильме "Военный корабль: жизнь на море" британского телеканала Cnannel 5, премьера которого должна состояться 26 ноября, а выдержки из него приводит The Daily Telegraph.

Когда на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипля было совершено покушение, эсминец HMS Duncan находился в порту Черногории. Из-за того что корабль до этого возглавлял военно-морскую группу НАТО в Чёрном море и находился недалеко от берегов Крыма, на его экипаж могли также совершить химическую атаку, посчитали британские власти.