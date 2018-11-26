Боксёр продаёт чемпионский пояс, чтобы купить сыну подарок на Рождество
Фото © ebay.co.uk
Шотландский боксёр Ронни Кларк решил продать свой чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) на аукционе, чтобы купить рождественский подарок сыну. Об этом сообщает World Boxing News.
Фото © ebay.co.uk
В интервью спортсмен отметил, что на такой шаг его подтолкнуло банальное отсутствие финансов, поскольку три последних боя с его участием были отменены из-за отказа соперников.
— Продаю без резерва, поскольку следующего поединка не будет из-за травмы, так что у меня нет денег, чтобы купить сыну рождественские подарки, — цитирует издание слова Кларка.
Он также добавил, что при желании покупателя может оставить на поясе автограф и даже лично привезти его будущему владельцу домой. Изначальная цена лота составляет £1050.
Примечательно, что в феврале 2018 года шотландец произвёл настоящий фурор в мире бокса, победив не знавшего поражений Зелфу Барретта в бою за этот самый пояс.