Боксёр продаёт чемпионский пояс, чтобы купить сыну подарок на Рождество

Шотландский боксёр Ронни Кларк решил продать свой чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) на аукционе, чтобы купить рождественский подарок сыну. Об этом сообщает World Boxing News.

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В интервью спортсмен отметил, что на такой шаг его подтолкнуло банальное отсутствие финансов, поскольку три последних боя с его участием были отменены из-за отказа соперников.

— Продаю без резерва, поскольку следующего поединка не будет из-за травмы, так что у меня нет денег, чтобы купить сыну рождественские подарки, — цитирует издание слова Кларка.

Он также добавил, что при желании покупателя может оставить на поясе автограф и даже лично привезти его будущему владельцу домой. Изначальная цена лота составляет £1050.