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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 05:59

Боксёр продаёт чемпионский пояс, чтобы купить сыну подарок на Рождество

Фото &copy; ebay.co.uk

Фото © ebay.co.uk

Шотландский боксёр Ронни Кларк решил продать свой чемпионский пояс Международной боксёрской федерации (IBF) на аукционе, чтобы купить рождественский подарок сыну. Об этом сообщает World Boxing News.

Фото © ebay.co.uk

Фото © ebay.co.uk

В интервью спортсмен отметил, что на такой шаг его подтолкнуло банальное отсутствие финансов, поскольку три последних боя с его участием были отменены из-за отказа соперников.

— Продаю без резерва, поскольку следующего поединка не будет из-за травмы, так что у меня нет денег, чтобы купить сыну рождественские подарки, — цитирует издание слова Кларка.

Он также добавил, что при желании покупателя может оставить на поясе автограф и даже лично привезти его будущему владельцу домой. Изначальная цена лота составляет £1050.

Примечательно, что в феврале 2018 года шотландец произвёл настоящий фурор в мире бокса, победив не знавшего поражений Зелфу Барретта в бою за этот самый пояс.

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Сергей Тюленин
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