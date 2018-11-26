Путин поздравил диктора Шатилову с 80-летием
Анна Шатилова. Фото: © Wikipedia
Шатилова почти 30 лет проработала ведущей таких программ, как "Время", "Новости" и "Голубой огонёк".
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием диктора радио и телевидения, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Текст поздравительной телеграммы был опубликован в понедельник, 26 ноября, на сайте Кремля.
В своём поздравлении президент назвал Шатилову легендой отечественного телевидения, пожелал ей здоровья и благополучия.
— Вас — легенду отечественного телевидения — знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию.
Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово (ныне — микрорайон Звенигорода) в Московской области. С 1962 по 1991 год она работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, где вела информационные программы "Новости", "Время". Также она работала ведущей телетрансляций парадов на Красной площади и развлекательной программы "Голубой огонёк". В настоящее время Шатилова остаётся штатным диктором Первого канала.