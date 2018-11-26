Путин поздравил диктора Шатилову с 80-летием

Шатилова почти 30 лет проработала ведущей таких программ, как "Время", "Новости" и "Голубой огонёк".

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием диктора радио и телевидения, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Текст поздравительной телеграммы был опубликован в понедельник, 26 ноября, на сайте Кремля.

В своём поздравлении президент назвал Шатилову легендой отечественного телевидения, пожелал ей здоровья и благополучия.

— Вас — легенду отечественного телевидения — знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию.