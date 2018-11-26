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Опубликовано 26 ноября 2018, 07:54

Путин поздравил диктора Шатилову с 80-летием

Анна Шатилова. Фото: &copy; Wikipedia

Анна Шатилова. Фото: © Wikipedia

Шатилова почти 30 лет проработала ведущей таких программ, как "Время", "Новости" и "Голубой огонёк".

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летием диктора радио и телевидения, народную артистку РСФСР Анну Шатилову. Текст поздравительной телеграммы был опубликован в понедельник, 26 ноября, на сайте Кремля.

В своём поздравлении президент назвал Шатилову легендой отечественного телевидения, пожелал ей здоровья и благополучия.

— Вас — легенду отечественного телевидения — знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию.

Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово (ныне — микрорайон Звенигорода) в Московской области. С 1962 по 1991 год она работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, где вела информационные программы "Новости", "Время". Также она работала ведущей телетрансляций парадов на Красной площади и развлекательной программы "Голубой огонёк". В настоящее время Шатилова остаётся штатным диктором Первого канала.

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Евгений Шуваев
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