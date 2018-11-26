Названы 50 лучших мультсериалов
Кадр фильма “Конь Бо Джек"/ © Кинопоиск
Издание IndieWire составило соответствующий рейтинг, чтобы напомнить читателям о важности анимации в развитии современной культуры.
Журналисты IndieWire пишут, что, "когда дело доходит до мультфильмов, вы не просто анализируете телешоу, вы критикуете детство". Полный список издания выглядит следующим образом.
Первое место в списке IndieWire занял мультсериал "Конь БоДжек", который выходит с 2014 года и рассказывает о сложной жизни человекоподобного коня, который в прошлом был звездой телевидения. Следом идут "Симпсоны" и "Арчер". Замыкают пятёрку лучших мультсериалов "Дарья" (1997–2002 годы) и "Бэтмен" (1992–1995 годы).
Напомним, ранее журналисты Collider составили рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Худшим стал мультфильм "Цыплёнок Цыпа" 2005 года.