Кассовые сборы "Венома" обошли "Чудо-женщину" и "Человека-паука"

В мировом прокате новый боевик по комиксам от компании Sony Pictures собрал 822 миллиона долларов.

Фильм "Веном" вышел 4 октября и уже успел стать одним из самых кассовых за последнее время. Сейчас сборы ленты составляют 822 миллиона долларов.

В настоящий момент "Веном" входит в топ-70 самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Помимо всего прочего, он уже обогнал "Чудо-женщину" от DC (821,8 миллиона долларов) и оригинального "Человека-паука" Сэма Рейми (821,7 миллиона долларов).