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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 10:44

Кассовые сборы "Венома" обошли "Чудо-женщину" и "Человека-паука"

Фото: &copy; Веном

Фото: © Веном

В мировом прокате новый боевик по комиксам от компании Sony Pictures собрал 822 миллиона долларов.

Фильм "Веном" вышел 4 октября и уже успел стать одним из самых кассовых за последнее время. Сейчас сборы ленты составляют 822 миллиона долларов.

В настоящий момент "Веном" входит в топ-70 самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Помимо всего прочего, он уже обогнал "Чудо-женщину" от DC (821,8 миллиона долларов) и оригинального "Человека-паука" Сэма Рейми (821,7 миллиона долларов).

Добиться такого результата ленте удалось благодаря успешному старту в Китае, а также за счёт российских зрителей. В России фильм собрал 32 миллиона долларов (это второй показатель по странам). На первом месте находится Китай с более чем 130 миллионами долларов.

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Сергей Сурепин
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