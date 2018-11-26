Киану Ривз озвучит одного из персонажей "Истории игрушек — 4"

Об этом рассказал актёр Тим Аллен, который озвучивал одного из ключевых героев серии — Базза Лайтера.

Звезда "Джона Уика" и "Матрицы" Киану Ривз принимал участие в создании мультфильма "История игрушек — 4". По словам Аллена, Ривз озвучил одного из персонажей, однако актёр не сообщил, кого именно.

Они придумали для продолжения несколько новых игрушек. Многие из них удивят зрителя. Знакомые персонажи вернутся, однако новые очень крутые. У Киану Ривза отличная роль Тим Аллен

Актёр, подаривший голос Баззу Лайтеру, добавил, что герой Ривза — суровая личность, чем-то напоминающая персонажа Аллена. Аналогичного мнения придерживается и Киану, во время работы над новым мультфильмом признавший, что у героев схожий характер.