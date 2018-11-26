"Ральф против Интернета" возглавил прокат
Фото: © Ральф против интернета
В США мультфильму удалось собрать более 55 миллионов долларов, а в России — более 400 миллионов рублей.
Американская анимационная лента "Ральф против Интернета" возглавила американский и российский прокаты. В США фильм собрал более 55 миллионов долларов, а в России — более 400 миллионов рублей.
Фото: © Ральф против интернета
"Ральф против Интернета" — продолжение мультфильма 2012 года студии Disney режиссёров Рича Мура и Фила Джонстона. На этот раз главные герои Ванилопа фон Кекс и Громила Ральф вышли за пределы зала игровых автоматов: они отправились покорять просторы Сети.
Второе место в американском прокате получил фильм "Крид 2", третье — новый "Гринч". В российском прокате эти места разделили фильмы "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и "Богемская рапсодия" соответственно.