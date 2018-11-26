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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 10:23

"Ральф против Интернета" возглавил прокат

Фото: &copy;&nbsp;Ральф против интернета

Фото: © Ральф против интернета

В США мультфильму удалось собрать более 55 миллионов долларов, а в России — более 400 миллионов рублей.

Американская анимационная лента "Ральф против Интернета" возглавила американский и российский прокаты. В США фильм собрал более 55 миллионов долларов, а в России — более 400 миллионов рублей.

Фото: © Ральф против интернета

Фото: © Ральф против интернета

"Ральф против Интернета" — продолжение мультфильма 2012 года студии Disney режиссёров Рича Мура и Фила Джонстона. На этот раз главные герои Ванилопа фон Кекс и Громила Ральф вышли за пределы зала игровых автоматов: они отправились покорять просторы Сети.

Второе место в американском прокате получил фильм "Крид 2", третье — новый "Гринч". В российском прокате эти места разделили фильмы "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и "Богемская рапсодия" соответственно.

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Сергей Сурепин
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