"Ральф против Интернета" возглавил прокат

В США мультфильму удалось собрать более 55 миллионов долларов, а в России — более 400 миллионов рублей.

Американская анимационная лента "Ральф против Интернета" возглавила американский и российский прокаты. В США фильм собрал более 55 миллионов долларов, а в России — более 400 миллионов рублей.

Фото: © Ральф против интернета

"Ральф против Интернета" — продолжение мультфильма 2012 года студии Disney режиссёров Рича Мура и Фила Джонстона. На этот раз главные герои Ванилопа фон Кекс и Громила Ральф вышли за пределы зала игровых автоматов: они отправились покорять просторы Сети.