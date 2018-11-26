Названа лучшая детская игра 2018 года

Ей стала видеоигра Mario + Rabbids Kingdom Battle, разработкой которой занимались два подразделения Ubisoft.

В ночь на 26 ноября была вручена награда BAFTA Children’s Awards (Детская премия британской академии кино и телевизионных искусств). Лучшей игрой 2018 года стала Mario + Rabbids Kingdom Battle.

За разработку игры отвечало сразу два подразделения компании Ubisoft, которые находятся в Милане и Париже. Сама же игра про Марио вышла на консоли Nintendo Switch. Mario + Rabbids Kingdom Battle представляет собой ролевую игру с элементами пошаговой стратегии.