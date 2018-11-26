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Опубликовано 26 ноября 2018, 10:00

Названа лучшая детская игра 2018 года

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Nintendo

Фото: © Кадр из видео YouTube/Nintendo

Ей стала видеоигра Mario + Rabbids Kingdom Battle, разработкой которой занимались два подразделения Ubisoft.

В ночь на 26 ноября была вручена награда BAFTA Children’s Awards (Детская премия британской академии кино и телевизионных искусств). Лучшей игрой 2018 года стала Mario + Rabbids Kingdom Battle.

За разработку игры отвечало сразу два подразделения компании Ubisoft, которые находятся в Милане и Париже. Сама же игра про Марио вышла на консоли Nintendo Switch. Mario + Rabbids Kingdom Battle представляет собой ролевую игру с элементами пошаговой стратегии.

По словам критиков, игра застала геймеров врасплох, она стала набирать популярность быстро, как только была анонсирована и появились первые обзоры. Видеоигра представляет собой кроссовер между франшизами Mario от Nintendo и Raving Rabbids от Ubisoft.

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Сергей Сурепин
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