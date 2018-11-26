Nintendo блокирует видео и трансляции из-за утечек новой игры про Марио

Игра выходит седьмого декабря, а в Сети уже можно найти всю информацию о новинке.

В конце ноября в Сети начали появляться материалы по файтингу Super Smash Bros. Ultimate. Предполагается, что один из геймеров получил картридж раньше времени и запустил его на взломанной консоли Nintendo Switch. После этого на Twitch и YouTube начали появляться соответствующие видео, а Nintendo в ответ блокировала их.

Несмотря на все попытки японской компании "очистить Интернет от спойлеров", в Сети уже можно найти все видео из сюжетной кампании игры Super Smash Bros. Ultimate. Кроме того, некоторые пользователи стали жаловаться на авторов видео, которые публиковали спойлерные ролики под видом другой записи.