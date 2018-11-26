Геймер собрал из LEGO персонажей Red Dead Redemption 2

Всего пользователь Reddit под псевдонимом UnshiftedToast создал пять персонажей: Ленни, Джона, Датча, Артура и Преподобного Свонсона.

Поклонник игры Red Dead Redemption 2 не планирует останавливаться на достигнутом. Геймер хочет собрать всех остальных участников группы бандитов. Их всего 24.

Энтузиаст заявил, что детали для голов он раскрашивал самостоятельно, так как подходящих не было. Участники форума пишут, что по вселенной Red Dead Redemption нужно выпустить LEGO-игру или наборы конструкторов. Однако это вряд ли произойдёт из-за возрастных ограничений.