Перезапуск "Обители зла" вернётся к исконным хоррор-корням

Сценарист Грег Руссо ранее работал над "Тетрадью смерти" и "Смертельной битвой". Что же касается "Обители зла", то этим проектом Руссо занимался примерно год до того, как продюсером стал Джеймс Ван. После этого он отошёл от дел и не уверен, в каком виде и когда фильм выйдет.