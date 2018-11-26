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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 14:07

Перезапуск "Обители зла" вернётся к исконным хоррор-корням

Фото: &copy;&nbsp;Resident Evil

Фото: © Resident Evil

Журналисты издания Discussingfilm пообщались со сценаристом нового фильма Грегом Руссо и узнали новые подробности.

Сценарист Грег Руссо ранее работал над "Тетрадью смерти" и "Смертельной битвой". Что же касается "Обители зла", то этим проектом Руссо занимался примерно год до того, как продюсером стал Джеймс Ван. После этого он отошёл от дел и не уверен, в каком виде и когда фильм выйдет.

По словам Руссо, тот черновик сценария, который он предоставил продюсерам, их полностью устроил. Также Грег заявил, что перезапуск после шести фильмов должен выглядеть свежо и оригинально. Авторы во время работы вдохновлялись последней на данный момент игрой серии — Resident Evil 7.

Также Руссо заявил, что экшена теперь в фильме будет меньше. По его словам, перезапуск вернётся к исконным корням хоррор-жанра.

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Сергей Сурепин
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