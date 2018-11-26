Путин освободил от должности посла России в Ливии Молоткова

Президент России Владимир Путин освободил должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Освободить Молоткова Ивана Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ливии, — говорится в указе.