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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 17:17

Путин освободил от должности посла России в Ливии Молоткова

Иван Молотков. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Иван Молотков. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Президент России Владимир Путин освободил должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Освободить Молоткова Ивана Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ливии, — говорится в указе.

Иван Молотков занимал должность посла России в Ливии с 2012 года.

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Артём Андреев
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