Путин освободил от должности посла России в Ливии Молоткова
Иван Молотков. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Президент России Владимир Путин освободил должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Освободить Молоткова Ивана Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ливии, — говорится в указе.
Иван Молотков занимал должность посла России в Ливии с 2012 года.