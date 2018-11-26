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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 20:37

Одна из актрис "Игры престолов" опубликовала видео со съёмочной площадки шоу

Фото: &copy; Кадр из видео instagram@iamlenaheadey

Фото: © Кадр из видео instagram@iamlenaheadey

Лина Хили, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", устроила мастер-класс по фырканью.

Флешмоб звезда "Игры престолов" провела на своей страничке в "Инстаграме". Присоединились к Хили её коллеги по съёмочной площадке — Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохан Филип "Пилу" Асбек (Эурон Грейджой).

Все видео актриса добавила в одну публикацию. Ролики были сняты в режиме замедленной съёмки.

Напомним, ранее стали известны подробности о приквеле "Игры престолов". Также стало известно, что финал "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года.

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Сергей Сурепин
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