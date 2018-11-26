Одна из актрис "Игры престолов" опубликовала видео со съёмочной площадки шоу
Фото: © Кадр из видео instagram@iamlenaheadey
Лина Хили, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", устроила мастер-класс по фырканью.
Флешмоб звезда "Игры престолов" провела на своей страничке в "Инстаграме". Присоединились к Хили её коллеги по съёмочной площадке — Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохан Филип "Пилу" Асбек (Эурон Грейджой).
Все видео актриса добавила в одну публикацию. Ролики были сняты в режиме замедленной съёмки.