Одна из актрис "Игры престолов" опубликовала видео со съёмочной площадки шоу

Лина Хили, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", устроила мастер-класс по фырканью.

Флешмоб звезда "Игры престолов" провела на своей страничке в "Инстаграме". Присоединились к Хили её коллеги по съёмочной площадке — Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохан Филип "Пилу" Асбек (Эурон Грейджой).

Все видео актриса добавила в одну публикацию. Ролики были сняты в режиме замедленной съёмки.