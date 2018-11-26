Хакер украл аккаунт рэпера Дрейка в игре Fortnite
Фото: © Кадр из видео Twitch
Неизвестный злоумышленник завладел учётной записью артиста для многопользовательского шутера.
Хакер зашёл под его персонажем в Fortnite, а после пригласил в группу популярного стримера Тайлера Блевинса (псевдоним — Ninja). У последнего в этот момент шла прямая трансляция. Об этом сообщает The Verge.
Вместо голоса рэпера стример услышал неизвестного человека. Тот начал выкрикивать грубые расистские высказывания.
Стример Ninja тут же вышел из игры, чтобы прервать связь со злоумышленником, который украл аккаунт Дрейка. Также Тайлер объяснил своим зрителям, что заподозрил неладное в тот момент, когда хакер зашёл в игру с компьютера — Дрейк играет только на PlayStation 4.