Хакер украл аккаунт рэпера Дрейка в игре Fortnite

Хакер зашёл под его персонажем в Fortnite, а после пригласил в группу популярного стримера Тайлера Блевинса (псевдоним — Ninja). У последнего в этот момент шла прямая трансляция. Об этом сообщает The Verge .

Стример Ninja тут же вышел из игры, чтобы прервать связь со злоумышленником, который украл аккаунт Дрейка. Также Тайлер объяснил своим зрителям, что заподозрил неладное в тот момент, когда хакер зашёл в игру с компьютера — Дрейк играет только на PlayStation 4.