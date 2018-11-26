Госдума может повысить возраст для приобретения оружия

Поправки в соответствующий законопроект были внесены на рассмотрение Госсоветом Республики Татарстан.

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект, предлагающий повысить минимальный возраст для приобретения оружия до 21 года. Информация о документе опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента.

— Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учёбы, работы и т. д.", — говорится в пояснительной записке.

Ещё одним эффектом от поправок в действующее законодательство авторы инициативы называют "осознание повышенной ответственности факта владения оружием".