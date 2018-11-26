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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 20:36

Госдума может повысить возраст для приобретения оружия

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Поправки в соответствующий законопроект были внесены на рассмотрение Госсоветом Республики Татарстан.

Госсовет Татарстана внёс в Госдуму законопроект, предлагающий повысить минимальный возраст для приобретения оружия до 21 года. Информация о документе опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента.

— Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учёбы, работы и т. д.", — говорится в пояснительной записке.

Ещё одним эффектом от поправок в действующее законодательство авторы инициативы называют "осознание повышенной ответственности факта владения оружием".

Кроме того, создатели документа считают необходимым запретить выдачу лицензий лицам, подвергнутым наказанию за побои.

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Евгений Шуваев
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