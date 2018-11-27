Проклятие "Вия". Героев советского фильма ужасов преследовали беды

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Александра Завьялова

Изначально панночкой, которая умерла, должна была стать не Наталья Варлей, а Александра Завьялова. Ходили слухи, что она серьёзно заболела. А после, когда уже вернулась, якобы едва ли не в тот же день вновь заболела. В результате режиссёр был вынужден искать новую панночку.

Фото: © РИА Новости

По другой версии, ей запретил сниматься возлюбленный — режиссёр Резо Эсадзе. Якобы он позвонил на "Мосфильм" и потребовал снять её с роли. И, что самое интересное, послушали.

Однако в журнале съёмок, который хранится на "Мосфильме", указано, что Завьялова была занята в кинокартине, снимающейся на "Ленфильме". Поэтому на главную роль пригласили Варлей.

Наталья Варлей

Сама "главная панночка и комсомолка Советского Союза" действительно на долгое время пропала с экранов после "Вия". Связывали это, конечно, с мистикой, проклятиями и несчастливой ролью.

Однако актриса не раз признавалась в интервью, что дело совсем не в этом.

Фото: © РИА Новости/Мирослав Муразов

— На съёмках этой картины мне не раз бывало страшно. Например, когда я выпала из гроба, — признавалась она в интервью " РИА Новости ".

Произошло это, когда "панночка" летала в гробу в поисках Хомы Брута в церкви. Тогда киношники говорили, что актриса едва не погибла.

— Гроб несётся по кругу, я теряю равновесие. Всё. Леня Куравлёв меня подхватил, — говорила Наталья Варлей в интервью .

Сам же актёр тогда потянул руку. Его съёмки прервали на некоторое время, но стоило Куравлёву немного оправиться — всё восстановили.

Что касается Варлей, поползли слухи, что вскоре после "Вия" она покончила с собой из-за несчастной любви, попала в автокатастрофу и даже что она скончалась во время съёмок. Однако к реальности это всё не имело отношения.

Фото: © РИА Новости

Она поступила в театральное училище имени Щукина. После работала в театре. В 1972 году у неё родился сын, на некоторое время пришлось прервать работу. Череда этих событий и породила слухи, что "Варлей — всё". Как минимум как актриса. Они, конечно, не подтвердились.

И тем не менее через несколько лет после съёмок в "Вие" комсомолка Варлей приняла решение креститься. Актриса уверяет, что это не связано с фильмом, но…

Ещё совпадения с панночкой

Варлей вышла замуж в 1969-м. Однако спустя два года сын Нонны Мордюковой Владимир Тихонов и Варлей расстались. А в 1990 году он умер. Ходили слухи, что это произошло из-за передозировки .

В 85-м она родила сына, за жизнь которого пришлось бороться врачам. Спас его реаниматолог Алексей Грачёв, который годами позже ушёл в религию. 4 мая 1998 года Грачёв погиб в автомобильной аварии .

Последний "Вий"

В течение 17 лет после съёмок кинокартины умерли пять человек — актёры и участники съёмочной группы. 13 апреля умер Алексей Глазырин, который играл роль сотника. Мужчине не было и 49 лет.

Кинорежиссёр Александр Птушко скончался 6 марта 1973 года, чуть больше месяца не дожив до 73 лет. 5 октября 1975 года, за месяц до 70-летнего юбилея, скончался оператор Фёдор Проворов.

Для Степана Шкурата роль Явтуха в "Вие" стала последней. Он умер в 1973 году, а в течение шести лет с момента выхода "проклятого фильма" его не утверждали ни на одну роль.

"Череда смертей" закончилась после того, как в возрасте 49 лет умер второй режиссёр ленты Константин Ершов.

Неизвестная женщина

Фильм снимали на территории нынешней Ивано-Франковской области. Съёмочной группе вызвалась помогать женщина, которая отлично знала местность.

— Помню, она помогала выбирать местность, всё показывала. А когда съёмки закончились, женщина тяжело заболела. Говорят, на неё несчастья повалились, — рассказал Геннадий Ломоса , местный житель.

Ему самому к тому моменту было 12 лет. Имени помощницы он так и не смог вспомнить.

Страшный пожар

Церковь в селе Горохолино-Лес Богородчанского района Ивано-Франковской области, где снимался "Вий", была уничтожена пожаром в феврале 2006 года. Деревянное строение возвели в 1943 году. Оно сгорело за считанные минуты.

Обсуждались две основные версии произошедшего: пожар возник от свечки или в результате замыкания неправильно проведённой проводки. Однако в тот день храм был закрыт для посетителей, поэтому версия с проводкой была принята в качестве основной.