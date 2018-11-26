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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 20:08

Юного геймера и его маму обокрали на киберспортивном турнире

Фото: &copy; AP Photo

Фото: © AP Photo

Однако профессиональные геймеры в Counter-Strike: Global Offensive смогли поднять им настроение.

Американка Сибилл Лэйн и её маленький сын Брендан приехали из Атланты на турнир по Counter-Strike: Global Offensive под названием Esports Championship Series Season 6. Турнир проходил 22–25 ноября в Техасе, где с ними и произошёл неприятный инцидент — семью ограбили.

По словам женщины, неизвестные украли все деньги с банковского счёта. Женщина заявила, что банк не сможет решить проблему в ближайшие 5–10 рабочих дней, поэтому она не могла купить футболку команды Astralis, которую они приехали поддержать.

Оплатить номер в отеле удалость — этот вопрос уладили с помощью бонусов, а вот проблему с футболкой вызвался решить бразильский геймер Эпитасио де Мело (он выступает за команду Team Liquid под псевдонимом TACO). После этого все участники турнира решили порадовать юного геймера: начали фотографироваться с ним, подарили фирменные вещи, а также оставили свои автографы.

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Сергей Сурепин
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