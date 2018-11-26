Геймер обнаружил, как стать машиной для убийства в Fallout 76 — видео
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Баги в игре от Bethesda порой могут принести огромную пользу. Например, один игрок нашёл метод, который позволяет искоренить всех противников.
Полученный результат пользователь форума Reddit под псевдонимом TehSavior записал на видео. По словам геймера, для начала необходимо получить все доступные мутации, а также объединиться с игроком, который будет обладать аналогичными способностями.
Как оказалось, игра Fallout 76 не сможет корректно подсчитать все бонусы и удвоит их. Это позволит геймерам высоко прыгать и очень медленно падать — почти что парить. После этого придётся направиться в зону с высоким уровнем радиации. Она будет так быстро накапливаться, что здоровье игрового персонажа перевалит за отрицательные значения, что сделает героя фактически бессмертным. В то же время из-за улучшения, которое увеличивает урон, когда у героя мало здоровья, усилится атака в десятки раз, так как здоровье персонажа ушло в отрицательное значение.
Напомним, игра Fallout 76 вышла 14 ноября. Она получила неоднозначные отзывы. В частности, один из геймеров разгромил игровой магазин, потому что не смог вернуть копию игры.