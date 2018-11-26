Геймер обнаружил, как стать машиной для убийства в Fallout 76 — видео

Полученный результат пользователь форума Reddit под псевдонимом TehSavior записал на видео. По словам геймера, для начала необходимо получить все доступные мутации, а также объединиться с игроком, который будет обладать аналогичными способностями.

Как оказалось, игра Fallout 76 не сможет корректно подсчитать все бонусы и удвоит их. Это позволит геймерам высоко прыгать и очень медленно падать — почти что парить. После этого придётся направиться в зону с высоким уровнем радиации. Она будет так быстро накапливаться, что здоровье игрового персонажа перевалит за отрицательные значения, что сделает героя фактически бессмертным. В то же время из-за улучшения, которое увеличивает урон, когда у героя мало здоровья, усилится атака в десятки раз, так как здоровье персонажа ушло в отрицательное значение.