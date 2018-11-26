Названы лучшие авиакомпании года

Лидер рейтинга — авиакомпания Singapore Airlines. Эксперты заявили, что этот авиаперевозчик занял первые места сразу по нескольким критериям соответствующего конкурса. Главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас сообщил, что Singapore Airlines всегда предлагает что-то новое. Также он привёл в пример самый длительный беспосадочный рейс Сингапур — Нью-Йорк, который авиаперевозчик запустил в 2018 году.