Названы лучшие авиакомпании года
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Рейтинг лучших авиакомпаний 2019 года был опубликован онлайн-сервисом путешествий Airline Ratings.
Эксперты оценили безопасность авиаперелётов, а также впечатления пассажиров от полёта. Рейтинг опубликовало издание Daily Express.
Лидер рейтинга — авиакомпания Singapore Airlines. Эксперты заявили, что этот авиаперевозчик занял первые места сразу по нескольким критериям соответствующего конкурса. Главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас сообщил, что Singapore Airlines всегда предлагает что-то новое. Также он привёл в пример самый длительный беспосадочный рейс Сингапур — Нью-Йорк, который авиаперевозчик запустил в 2018 году.
Второе место заняла авиакомпания Air New Zealand. Третье место досталось австралийскому перевозчику Qantas. В топ-10 также вошли Qatar Airways, Virgin Australia, Emirates, All Nippon Airways, EVA Air, Cathay Pacific Airways и Japan Airlines.