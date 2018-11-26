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Опубликовано 26 ноября 2018, 20:08

Названы лучшие авиакомпании года

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Рейтинг лучших авиакомпаний 2019 года был опубликован онлайн-сервисом путешествий Airline Ratings.

Эксперты оценили безопасность авиаперелётов, а также впечатления пассажиров от полёта. Рейтинг опубликовало издание Daily Express.

Лидер рейтинга — авиакомпания Singapore Airlines. Эксперты заявили, что этот авиаперевозчик занял первые места сразу по нескольким критериям соответствующего конкурса. Главный редактор Airline Ratings Джеффри Томас сообщил, что Singapore Airlines всегда предлагает что-то новое. Также он привёл в пример самый длительный беспосадочный рейс Сингапур — Нью-Йорк, который авиаперевозчик запустил в 2018 году.

Второе место заняла авиакомпания Air New Zealand. Третье место досталось австралийскому перевозчику Qantas. В топ-10 также вошли Qatar Airways, Virgin Australia, Emirates, All Nippon Airways, EVA Air, Cathay Pacific Airways и Japan Airlines.

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Сергей Сурепин
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