Продажи Battlefield V оказались сильно хуже предыдущей части

Продажи подсчитаны были за пять дней со дня появления Battlefield V на полках магазинов, а также за три дня в случае Battlefield 1. Несмотря на это, Battlefield V была доступна с 15 ноября в цифровом виде тем геймерам, которые оформили предварительные заказы Deluxe-издания.