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Опубликовано 26 ноября 2018, 20:07

Продажи Battlefield V оказались сильно хуже предыдущей части

Фото: &copy; Twitter / YRP

Фото: © Twitter / YRP

GFK Chart-Track сообщил, что продажи физических копий игры Battlefield V оказались на 63% хуже, чем Battlefield 1.

Из-за сложной релизной схемы Battlefield V ситуация может оказаться не такой однозначной. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Продажи подсчитаны были за пять дней со дня появления Battlefield V на полках магазинов, а также за три дня в случае Battlefield 1. Несмотря на это, Battlefield V была доступна с 15 ноября в цифровом виде тем геймерам, которые оформили предварительные заказы Deluxe-издания.

Также ранний доступ получили подписчики сервиса Origin Access Premier. Помимо этого, повлияли регулярные увеличения объёмов продаж игр в цифровом виде.

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Сергей Сурепин
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