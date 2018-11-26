NASA посадило аппарат InSight на Марс

Посадка была зафиксирована в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск). Аппарат InSight опустился на поверхность при скорости порядка восьми километров в час.

Торможение аппарата со скорости около 20 тысяч километров в час началось на расстоянии примерно 125 километров от поверхности Марса. Через 7 минут после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю, а ещё спустя 9 минут, когда уляжется пыль в районе посадки, начать процесс раскрытия двух солнечных батарей.