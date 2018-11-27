Мобильный интернет "хоронит" Wi-Fi

Сети Wi-Fi становятся всё менее востребованы пользователями из-за высокой скорости мобильного интернета.

Исследование агентства OpenSignal показывает, что в настоящий момент скорость мобильного интернета в целом ряде стран оказывается намного выше, чем при использовании точек доступа. Об этом сообщает TheRegister.

Согласно информации OpenSignal, в настоящий момент мобильный доступ к Сети быстрее так называемого проводного интернета, к которому подключаются устройства с помощью Wi-Fi. Специалисты исследовали данные в 33 странах.