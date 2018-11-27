Мобильный интернет "хоронит" Wi-Fi
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Сети Wi-Fi становятся всё менее востребованы пользователями из-за высокой скорости мобильного интернета.
Исследование агентства OpenSignal показывает, что в настоящий момент скорость мобильного интернета в целом ряде стран оказывается намного выше, чем при использовании точек доступа. Об этом сообщает TheRegister.
Согласно информации OpenSignal, в настоящий момент мобильный доступ к Сети быстрее так называемого проводного интернета, к которому подключаются устройства с помощью Wi-Fi. Специалисты исследовали данные в 33 странах.
Например, в Австралии скорость мобильного интернета составляет более 34 Мбит/с. Это на 13 Мбит/с выше средней скорости Wi-Fi по стране. В России этот показатель составляет 26 Мбит/с.