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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 23:05

Трейлер нового "Короля Льва" побил рекорд по просмотрам

Фото: &copy; Twitter / Disney

Фото: © Twitter / Disney

Видео, опубликованное на YouTube, продемонстрировало лучший показатель среди фильмов Disney.

Трейлер новой версии "Короля Льва" побил рекорд по количеству просмотров в Интернете среди дебютных промороликов студии Disney. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта компании.

Видео набрало 224,6 миллиона просмотров за первые сутки. Промо "Короля Льва" заняло второе место среди самых просматриваемых трейлеров всех времён. Первое место — у фильма "Мстители: Война бесконечности", соответствующее видео набрало 230 миллионов просмотров за первые сутки.

Напомним, трейлер "Короля Льва" вышел 23 ноября. Фильм выйдет в прокат летом 2019 года.

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Сергей Сурепин
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