Трейлер нового "Короля Льва" побил рекорд по просмотрам
Фото: © Twitter / Disney
Видео, опубликованное на YouTube, продемонстрировало лучший показатель среди фильмов Disney.
Трейлер новой версии "Короля Льва" побил рекорд по количеству просмотров в Интернете среди дебютных промороликов студии Disney. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта компании.
Видео набрало 224,6 миллиона просмотров за первые сутки. Промо "Короля Льва" заняло второе место среди самых просматриваемых трейлеров всех времён. Первое место — у фильма "Мстители: Война бесконечности", соответствующее видео набрало 230 миллионов просмотров за первые сутки.
Напомним, трейлер "Короля Льва" вышел 23 ноября. Фильм выйдет в прокат летом 2019 года.