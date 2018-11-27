В NASA рассказали, когда может состояться пилотируемый полёт на Марс

Джим Брайденстайн, директор космического агентства, уточнил, что речь идёт про 2030-е годы.

Пилотируемый полёт на Марс, скорее всего, организован будет в 2030-х годах. Это произойдёт после того, как будет создана инфраструктура, которая необходима для данной экспедиции. Об этом рассказал Джим Брайденстайн, директор NASA.

Такое заявление Брайденстайн сделал во время проведения брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight. По словам Джима, полёт на Марс будет возможен, скорее всего, в 2030-х годах. Брайденстайн считает, что это было бы достаточно амбициозным графиком.