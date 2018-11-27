Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 00:48

Аппарат NASA прислал первую фотографию Марса

Фото: &copy; Twitter / WIRED

Фото: © Twitter / WIRED

Космический зонд NASA InSight, который осуществил посадку на поверхность Марса, прислал первый снимок на Землю.

Аппарат успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября в 22:54 по московскому времени. Сделано это было в районе нагорья Элизий. Об этом сообщает WIRED.

После этого сотрудники NASA сообщили, что была получена первая фотография. На ней можно увидеть горизонт Марса и частицы пыли.

Ранее Майк Пенс, вице-президент США, опубликовал поздравление в связи с успешной посадкой зонда. Вместе с этим он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс уже в восьмой раз. Сам же зонд предназначен для того, чтобы изучить геологическое строение Марса.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • NASA
  • Игры
  • марс
  • США
  • В мире
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar