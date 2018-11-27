Аппарат NASA прислал первую фотографию Марса

Космический зонд NASA InSight, который осуществил посадку на поверхность Марса, прислал первый снимок на Землю.

Аппарат успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября в 22:54 по московскому времени. Сделано это было в районе нагорья Элизий. Об этом сообщает WIRED.

Within minutes of NASA's InSight spacecraft touching down on Mars it sent the first photograph of its surroundings. Conditions looked… dusty. https://t.co/0k0qqndJ6z #MarsLanding pic.twitter.com/Yn1NIATagO — WIRED (@WIRED) November 26, 2018

После этого сотрудники NASA сообщили, что была получена первая фотография. На ней можно увидеть горизонт Марса и частицы пыли.