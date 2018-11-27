Назван самый безопасный для пользователей мессенджер

Специалистам удалось отобрать всего восемь приложений, которые способны обеспечить высокий уровень приватности. Как сообщили авторы исследования, самым безопасным для пользователей мессенджером стал Signal.

Всего в Artezio протестировали двадцать популярных среди пользователей мессенджеров. Специалисты оценивали приложения по тридцати критериям надёжности и безопасности. В их число входило качество шифрования данных, готовность к раскрытию персональных данных, уровень защиты личной информации и другие критерии.