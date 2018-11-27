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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 01:34

Назван самый безопасный для пользователей мессенджер

Фото: &copy; Twitter / 9to5mac

Фото: © Twitter / 9to5mac

Фирма Artezio (входит в группу ЛАНИТ) провела комплексное тестирование более 20 мессенджеров.

Специалистам удалось отобрать всего восемь приложений, которые способны обеспечить высокий уровень приватности. Как сообщили авторы исследования, самым безопасным для пользователей мессенджером стал Signal.

Всего в Artezio протестировали двадцать популярных среди пользователей мессенджеров. Специалисты оценивали приложения по тридцати критериям надёжности и безопасности. В их число входило качество шифрования данных, готовность к раскрытию персональных данных, уровень защиты личной информации и другие критерии.

Возглавил рейтинг мессенджер Signal. Второе место занял Wickr, а третье — Telegram. Самым небезопасным мессенджером специалисты назвали Facebook Messenger.

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Сергей Сурепин
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