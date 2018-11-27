Смартфон Samsung Galaxy S10 первым в мире получит 12 Гб оперативной памяти
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Всё больше подробностей появляется о новом гаджете Samsung, который, как ожидается, будет представлен официально в феврале.
На этот раз стало известно, что Galaxy S10 получит больше оперативной памяти, чем любой существующий в настоящий момент ноутбук или планшет. Об этом сообщает GizmoChina.
Смартфон получит 6,44-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 2960 пикселей. Также у гаджета будет ультразвуковой сканер отпечатка пальца в экране и батарея на 4000 мАч.
Главная фишка новинки — наличие 12 Гбайт оперативной памяти. Это больше, чем во всех существующих в настоящий момент планшетах и ноутбуках. Также гаджет получит один терабайт для хранения файлов. Анонс смартфона ожидается в феврале 2019 года.