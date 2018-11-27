Смартфон Samsung Galaxy S10 первым в мире получит 12 Гб оперативной памяти

Всё больше подробностей появляется о новом гаджете Samsung, который, как ожидается, будет представлен официально в феврале.

На этот раз стало известно, что Galaxy S10 получит больше оперативной памяти, чем любой существующий в настоящий момент ноутбук или планшет. Об этом сообщает GizmoChina.

Смартфон получит 6,44-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 2960 пикселей. Также у гаджета будет ультразвуковой сканер отпечатка пальца в экране и батарея на 4000 мАч.