В "Лаборатории Касперского" рассказали о риске атак хакеров на автомобили

В авто установлено порядка 60 компьютеров, каждый из которых может быть атакован извне.

Информацию о том, что автомобили могут поддаваться взломам хакеров, сообщил Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам специалиста, в настоящий момент все крупные физические системы (заводы, пароходы, авто) управляются компьютерами. Они опосредованно или напрямую соединены с Интернетом. При этом в авто находится в среднем 60 компьютеров, каждый из которых может быть в теории подвержен внешней кибератаке.