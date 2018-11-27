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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 02:57

В "Лаборатории Касперского" рассказали о риске атак хакеров на автомобили

Фото: &copy; Twitter / lady_Katz

Фото: © Twitter / lady_Katz

В авто установлено порядка 60 компьютеров, каждый из которых может быть атакован извне.

Информацию о том, что автомобили могут поддаваться взломам хакеров, сообщил Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского". Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам специалиста, в настоящий момент все крупные физические системы (заводы, пароходы, авто) управляются компьютерами. Они опосредованно или напрямую соединены с Интернетом. При этом в авто находится в среднем 60 компьютеров, каждый из которых может быть в теории подвержен внешней кибератаке.

Моисеев заявил, что в настоящий момент компания "Лаборатория Касперского" работает с рядом производителей авто. В первую очередь — в Европе. В компании не раскрывают названия марок, а сами специалисты проводят аудит внутренних устройств авто, насколько они уязвимы.

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Сергей Сурепин
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