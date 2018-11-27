Из России с валютой. Сколько денег выводят в СНГ мигранты

На Украине ввели военное положение, из-за чего могут ограничить и выезд граждан на заработки в другие страны. Эта ситуация в первую очередь ударит по семьям гастарбайтеров. Разбираемся, кто из трудовых мигрантов с Украины и из других республик бывшего Союза заработал в России больше всего.