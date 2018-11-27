Из России с валютой. Сколько денег выводят в СНГ мигранты
На Украине ввели военное положение, из-за чего могут ограничить и выезд граждан на заработки в другие страны. Эта ситуация в первую очередь ударит по семьям гастарбайтеров. Разбираемся, кто из трудовых мигрантов с Украины и из других республик бывшего Союза заработал в России больше всего.
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Трудовые мигранты из бывшего СССР перевели домой 6 миллиардов 69 млн долларов.
Такие данные приводит Центробанк за два квартала 2018 года. В списке из 10 стран лидируют переводы граждан азиатских республик.
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Половину всех денег заработали граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Жители этих стран отправили 3 млрд долларов. Бесспорный лидер Узбекистан — 1,8 млрд. Киргизия — 1,11 млрд, Таджикистан — 1,15 млрд
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Жители других республик послали домой значительно меньше денег.
Армения — 484 млн, Азербайджан — 460 млн, Казахстан — 348 млн, Молдавия — 242 млн, Белоруссия — 143 млн, Туркмения — лишь 300 тыс.
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Переводы украинцев занимают 6-е место в списке. Они заработали 315 млн долларов.
Заработок украинцев в России с начала кризиса сократился почти втрое. С 3,1 млрд долларов в 2014 году до 1,29 млрд в 2017 году.
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Многие предпочитают уехать в Европу. Хотя украинцы в тройке самых оплачиваемых.
По исследованиям НИУ ВШЭ больше всего в России получают белорусы — 41 тысячу рублей, молдаване — 35,3, украинцы — 30,8 тысячи.
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Упали переводы и прочих мигрантов. В 2014-м они отправляли домой на треть больше
Сокращение переводов из России связывают не с оттоком рабочих, а с ростом валюты — измерения в долларах, а зарплата в рублях.
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Хоть жители Средней Азии отправляют домой больше всех, получают они меньше всех.
Гражданин Таджикистана — 27 тыс рублей, Узбекистана и Киргизии —29 тыс. Трудятся они больше россиян, не 8, а 12 часов в день.
Фото: © pixabay.com
Самая популярная профессия мигрантов — нет, не дворник. И даже не строитель.
Больше всего людей занято в торговле — примерно 30%, на втором месте строительство — 16,5%, на третьем коммунальная сфера — 13,9%.
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