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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 09:20

Путин: Казачество в РФ становится значимой конструктивной и созидательной силой

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости / Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Российский лидер уверен, что учреждение Всероссийского казачьего общества будет способствовать дальнейшему развитию движения.

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам учредительного собрания Всероссийского казачьего общества. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

— Сегодня благодаря инициативной, деятельной позиции общественных организаций, волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов власти и Русской православной церкви казачество не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной и созидательной силой, — отмечается в телеграмме.

Президент считает, что учреждение ВКО будет способствовать дальнейшему развитию казачества и его объединению вокруг вековых традиций служения Отечеству, а также сохранению культурного и исторического наследия.

Напомним, впервые в истории казаки страны создадут Всероссийское казачье общество, позволяющее координировать работу членов организации по всей России. Представители всех 11 реестровых казачьих войск РФ соберутся 27 ноября в Москве для участия во втором большом круге (сбор представителей разных войск для принятия решения), чтобы рассмотреть вопрос о создании единого казачьего войска. Войско возглавит атаман, назначаемый президентом РФ. В первом большом круге в феврале этого года участвовали более полутора тысяч человек из 80 регионов страны.

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Анна Стрельцова
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