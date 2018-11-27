Путин: Казачество в РФ становится значимой конструктивной и созидательной силой
Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Российский лидер уверен, что учреждение Всероссийского казачьего общества будет способствовать дальнейшему развитию движения.
Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам учредительного собрания Всероссийского казачьего общества. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.
— Сегодня благодаря инициативной, деятельной позиции общественных организаций, волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов власти и Русской православной церкви казачество не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной и созидательной силой, — отмечается в телеграмме.
Президент считает, что учреждение ВКО будет способствовать дальнейшему развитию казачества и его объединению вокруг вековых традиций служения Отечеству, а также сохранению культурного и исторического наследия.
Напомним, впервые в истории казаки страны создадут Всероссийское казачье общество, позволяющее координировать работу членов организации по всей России. Представители всех 11 реестровых казачьих войск РФ соберутся 27 ноября в Москве для участия во втором большом круге (сбор представителей разных войск для принятия решения), чтобы рассмотреть вопрос о создании единого казачьего войска. Войско возглавит атаман, назначаемый президентом РФ. В первом большом круге в феврале этого года участвовали более полутора тысяч человек из 80 регионов страны.