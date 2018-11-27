Путин: Казачество в РФ становится значимой конструктивной и созидательной силой

Российский лидер уверен, что учреждение Всероссийского казачьего общества будет способствовать дальнейшему развитию движения.

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам учредительного собрания Всероссийского казачьего общества. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

— Сегодня благодаря инициативной, деятельной позиции общественных организаций, волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов власти и Русской православной церкви казачество не только возрождается, но и становится более значимой конструктивной и созидательной силой, — отмечается в телеграмме.

Президент считает, что учреждение ВКО будет способствовать дальнейшему развитию казачества и его объединению вокруг вековых традиций служения Отечеству, а также сохранению культурного и исторического наследия.