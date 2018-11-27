Аниме по-русски. В Госдуме предложили создать аналог японским мультфильмам

По мнению депутатов, российские мультипликаторы за последние годы не сделали интересных проектов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать российский аналог аниме, прежде чем запрещать японские мультфильмы. Об этом он сообщил агентству городских новостей "Москва".

По мнению депутата, запретить можно всё, однако взамен необходимо предоставить интересную альтернативу. Однако, кроме мультфильма "Маша и Медведь", российские мультипликаторы за последние годы не предлагали что-либо подобное.

— Тут наоборот — нужно дать возможность разрешить творчество. Когда появятся какие-то интересные проекты — начать процесс замещения. Пока этого нет, — отметил Чернышов.