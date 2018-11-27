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Опубликовано 27 ноября 2018, 14:38

Гильермо дель Торо назвал свои не экранизированные сценарии

Фото: &copy;&nbsp;Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Режиссёр решил напомнить своим фанатам о проектах, которые так и не были запущены в производство.

По словам Гильермо дель Торо, проекты были заморожены абсолютно по разным причинам. Режиссёр заявил, что к части этих проектов он полностью писал сценарии, а над некоторыми работал в соавторстве с другими сценаристами.

Среди перечисленных проектов фигурирует и вторая часть "Тихоокеанского рубежа". По словам дель Торо, на самом деле был другой сценарий, который сильно отличается от того, что мы видели в кино. Также он перечислил фильмы "Ведьмы", "Тёмная Лига справедливости", "Красавица и Чудовище", "Алея ужасов", "Халк", "Гроб", "Хребты безумия" и другие.

Над последним фильмом он работал больше года. Всего на нереализованные проекты режиссёр потратил около десятилетия.

Напомним, ранее Гильермо дель Торо назвал лучшие фильмы про супергероев.

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Сергей Сурепин
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