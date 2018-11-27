Геймеры просят увековечить бабушку — фаната популярной игры

При этом сама женщина признаётся, что не сможет сыграть в следующую часть культовой серии The Elder Scrolls.

Геймеры просят студию Bethesda увековечить 82-летнюю женщину-стримера Ширли Карри в следующей части The Elder Scrolls. Для этих целей геймеры даже создали специальную петицию.

Началась история с комментария Карри под видео на YouTube, которое было посвящено предполагаемой дате выхода шестой части The Elder Scrolls. По словам женщины, это будет гвоздём в её гроб, так как в момент релиза TES 6 ей будет уже 88 лет. Она предполагает, что уже не сможет поиграть в эту RPG.