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Опубликовано 27 ноября 2018, 13:05

Геймеры просят увековечить бабушку — фаната популярной игры

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/ Shirley Curry

Фото: © Кадр из видео YouTube/ Shirley Curry

При этом сама женщина признаётся, что не сможет сыграть в следующую часть культовой серии The Elder Scrolls.

Геймеры просят студию Bethesda увековечить 82-летнюю женщину-стримера Ширли Карри в следующей части The Elder Scrolls. Для этих целей геймеры даже создали специальную петицию.

Началась история с комментария Карри под видео на YouTube, которое было посвящено предполагаемой дате выхода шестой части The Elder Scrolls. По словам женщины, это будет гвоздём в её гроб, так как в момент релиза TES 6 ей будет уже 88 лет. Она предполагает, что уже не сможет поиграть в эту RPG.

Пользователей тронула эта история. Теперь они просят разработчиков добавить персонажа Ширли в игру. Ранее женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый игровой ютубер. Её канал насчитывает более 411 тысяч подписчиков, а общее число просмотров превысило отметку в девять миллионов.

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Сергей Сурепин
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