Геймеры просят увековечить бабушку — фаната популярной игры
Фото: © Кадр из видео YouTube/ Shirley Curry
При этом сама женщина признаётся, что не сможет сыграть в следующую часть культовой серии The Elder Scrolls.
Геймеры просят студию Bethesda увековечить 82-летнюю женщину-стримера Ширли Карри в следующей части The Elder Scrolls. Для этих целей геймеры даже создали специальную петицию.
Началась история с комментария Карри под видео на YouTube, которое было посвящено предполагаемой дате выхода шестой части The Elder Scrolls. По словам женщины, это будет гвоздём в её гроб, так как в момент релиза TES 6 ей будет уже 88 лет. Она предполагает, что уже не сможет поиграть в эту RPG.
Пользователей тронула эта история. Теперь они просят разработчиков добавить персонажа Ширли в игру. Ранее женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый игровой ютубер. Её канал насчитывает более 411 тысяч подписчиков, а общее число просмотров превысило отметку в девять миллионов.