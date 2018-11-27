Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 13:15

Valve работает над новым дизайном Steam

Фото: &copy; twitter.com

Фото: © twitter.com

Несмотря на новые утечки, сотрудники американской компании не торопятся показывать плоды своей работы геймерам.

Компания Valve уже давно работает над новым дизайном Steam. Летом разработчики обновили чаты (теперь они похожи на Discord), а согласно новым утечкам, разработчики готовятся выпустить масштабное обновление внешнего вида магазина цифровой дистрибуции.

Создатель сервисов SteamDB и Steam Status Павел Джандик сообщил, что Valve готовит новое оформление клиента. Вместе с этим он поделился скриншотом переделанной страницы игр.

По всей видимости, разработчики хотят полностью изменить дизайн сообществ, библиотек, достижений, а также других элементов Steam. Не исключено, что Джандик опубликовал лишь прототип дизайна. Сами разработчики пока не называют конкретных дат выхода обновления.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • steam
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar