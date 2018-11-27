Valve работает над новым дизайном Steam

Несмотря на новые утечки, сотрудники американской компании не торопятся показывать плоды своей работы геймерам.

Компания Valve уже давно работает над новым дизайном Steam. Летом разработчики обновили чаты (теперь они похожи на Discord), а согласно новым утечкам, разработчики готовятся выпустить масштабное обновление внешнего вида магазина цифровой дистрибуции.

Just remembered that Valve's been working on a Steam redesign for years now. Here's a picture from a presentation in January.



It certainly doesn't look like the SteamU leak from 2 years ago: https://t.co/KjoRK8OnLA pic.twitter.com/2fG2acIIz8 — Pavel Djundik (@thexpaw) 25 ноября 2018 г.

Создатель сервисов SteamDB и Steam Status Павел Джандик сообщил, что Valve готовит новое оформление клиента. Вместе с этим он поделился скриншотом переделанной страницы игр.