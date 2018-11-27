Valve работает над новым дизайном Steam
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Несмотря на новые утечки, сотрудники американской компании не торопятся показывать плоды своей работы геймерам.
Компания Valve уже давно работает над новым дизайном Steam. Летом разработчики обновили чаты (теперь они похожи на Discord), а согласно новым утечкам, разработчики готовятся выпустить масштабное обновление внешнего вида магазина цифровой дистрибуции.
Just remembered that Valve's been working on a Steam redesign for years now. Here's a picture from a presentation in January.— Pavel Djundik (@thexpaw) 25 ноября 2018 г.
It certainly doesn't look like the SteamU leak from 2 years ago: https://t.co/KjoRK8OnLA pic.twitter.com/2fG2acIIz8
Создатель сервисов SteamDB и Steam Status Павел Джандик сообщил, что Valve готовит новое оформление клиента. Вместе с этим он поделился скриншотом переделанной страницы игр.
По всей видимости, разработчики хотят полностью изменить дизайн сообществ, библиотек, достижений, а также других элементов Steam. Не исключено, что Джандик опубликовал лишь прототип дизайна. Сами разработчики пока не называют конкретных дат выхода обновления.