Sony показала миниатюрную консоль PlayStation Classic с ретро-играми

На консоли будет установлено 20 игр. Среди них: Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow Six, Twisted Metal и другие.

Сама же PlayStation Classic представляет собой миниатюрную ретро-консоль, на которой можно воспроизвести предустановленные игры оригинальной PlayStation. Размер консоли: 14,7 см × 3,3 см × 10,4 см. Это на 45 % меньше самой первой PlayStation. Вес — 170 грамм. Игры PlayStation Classic будет выводить в разрешении 720p или 480p, в зависимости от подключённого дисплея.