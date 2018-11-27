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Опубликовано 27 ноября 2018, 12:55

Sony показала миниатюрную консоль PlayStation Classic с ретро-играми

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/PlayStation

Фото: © Кадр из видео YouTube/PlayStation

Вместе с этим разработчики озвучили ключевые подробности, которые касаются будущего гаджета.

Компания Sony озвучила подробные сведения о будущей ретро-консоли PlayStation Classic, опубликовав видео с распаковкой гаджета. Устройство поступит в продажу третьего декабря.

На консоли будет установлено 20 игр. Среди них: Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow Six, Twisted Metal и другие.

Сама же PlayStation Classic представляет собой миниатюрную ретро-консоль, на которой можно воспроизвести предустановленные игры оригинальной PlayStation. Размер консоли: 14,7 см × 3,3 см × 10,4 см. Это на 45 % меньше самой первой PlayStation. Вес — 170 грамм. Игры PlayStation Classic будет выводить в разрешении 720p или 480p, в зависимости от подключённого дисплея.

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Сергей Сурепин
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