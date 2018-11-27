Натали Портман поделилась своими заветными мечтами

Популярная голливудская актриса рассказала, что ещё до кино она хотела полететь в космос.

Натали Портман, которая получила всемирную славу благодаря роли в фильме Люка Бессона "Леон", дала откровенное интервью Vanity Fair. Портман рассказала о своих мечтах.

Как оказалось, актриса в детстве мечтала полететь в космос. Также она рассказала, что её знание французского языка служит предметом шуток со стороны родной семьи. И, если стать космонавтом актриса точно не сможет, языковые навыки она всё ещё планирует подтянуть.