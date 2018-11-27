Натали Портман поделилась своими заветными мечтами
Фото: © Joel C Ryan/Invision/AP
Популярная голливудская актриса рассказала, что ещё до кино она хотела полететь в космос.
Натали Портман, которая получила всемирную славу благодаря роли в фильме Люка Бессона "Леон", дала откровенное интервью Vanity Fair. Портман рассказала о своих мечтах.
Как оказалось, актриса в детстве мечтала полететь в космос. Также она рассказала, что её знание французского языка служит предметом шуток со стороны родной семьи. И, если стать космонавтом актриса точно не сможет, языковые навыки она всё ещё планирует подтянуть.
Напомним, не так давно Портман завершила работу над новым фильмом "Голос люкс". Натали сыграла звезду поп-эстрады — ей приходилось самой исполнять многие песни. Актриса призналась, что она поёт дома своим детям, однако вокальные данные оценивает как скромные.