Джойстик Xbox для людей с ограниченными возможностями работает с Nintendo Switch

Подключить одно устройство к другому удалось блогеру, который сыграл с его помощью в Mario Kart.

Ведущий канала на YouTube под названием MyMateVince подключил к консоли Nintendo Switch контроллер Xbox Adaptive Controller. Гаджет предназначен для геймеров с ограниченными возможностями.

Для этого блогеру пришлось использовать адаптер Magic NS. Благодаря приспособлению удалось присоединить к игровой системе девайс от Xbox. По словам геймера, задержка сигнала оказалась незначительной.