Джойстик Xbox для людей с ограниченными возможностями работает с Nintendo Switch
Фото: © Кадр из видео YouTube/My Mate VINCE
Подключить одно устройство к другому удалось блогеру, который сыграл с его помощью в Mario Kart.
Ведущий канала на YouTube под названием MyMateVince подключил к консоли Nintendo Switch контроллер Xbox Adaptive Controller. Гаджет предназначен для геймеров с ограниченными возможностями.
Для этого блогеру пришлось использовать адаптер Magic NS. Благодаря приспособлению удалось присоединить к игровой системе девайс от Xbox. По словам геймера, задержка сигнала оказалась незначительной.
На корпусе Xbox Adaptive Controller находится несколько кнопок. Само устройство при этом может выступать в качестве хаба для других контроллеров. В итоге геймер подключил к гаджету штурвал для авиационных симуляторов и копию контроллера Atari 2600.