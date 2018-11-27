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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 15:19

Джойстик Xbox для людей с ограниченными возможностями работает с Nintendo Switch

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/My Mate VINCE

Фото: © Кадр из видео YouTube/My Mate VINCE

Подключить одно устройство к другому удалось блогеру, который сыграл с его помощью в Mario Kart.

Ведущий канала на YouTube под названием MyMateVince подключил к консоли Nintendo Switch контроллер Xbox Adaptive Controller. Гаджет предназначен для геймеров с ограниченными возможностями.

Для этого блогеру пришлось использовать адаптер Magic NS. Благодаря приспособлению удалось присоединить к игровой системе девайс от Xbox. По словам геймера, задержка сигнала оказалась незначительной.

На корпусе Xbox Adaptive Controller находится несколько кнопок. Само устройство при этом может выступать в качестве хаба для других контроллеров. В итоге геймер подключил к гаджету штурвал для авиационных симуляторов и копию контроллера Atari 2600.

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Сергей Сурепин
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