"Анжи" усилился форвардом из ПСЖ

Махачкалинский "Анжи", ведущий борьбу не только за "выживание" в Российской премьер-лиге, но и за существование в принципе, усилился молодым нападающим. 17-летний форвард Николоз Кутателадзе родился в Грузии, затем переехал в Европу, где занимался в футбольных школах пражской "Спарты" и французского "Лилля". Затем он оказался в ПСЖ, откуда его и забрал "Анжи".