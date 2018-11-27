"Анжи" усилился форвардом из ПСЖ
Фото: © Официальный сайт ФК "Анжи"
Молодой воспитанник французской команды переехал в Россию на правах свободного агента.
Махачкалинский "Анжи", ведущий борьбу не только за "выживание" в Российской премьер-лиге, но и за существование в принципе, усилился молодым нападающим. 17-летний форвард Николоз Кутателадзе родился в Грузии, затем переехал в Европу, где занимался в футбольных школах пражской "Спарты" и французского "Лилля". Затем он оказался в ПСЖ, откуда его и забрал "Анжи".
Кутателадзе выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет и защищал цвета ПСЖ в чемпионате Франции для игроков не старше 17 лет. Он перешёл в махачкалинский клуб на правах свободного агента.