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Опубликовано 27 ноября 2018, 13:22

"Анжи" усилился форвардом из ПСЖ

Фото:&nbsp;&copy; Официальный сайт ФК "Анжи"

Фото: © Официальный сайт ФК "Анжи"

Молодой воспитанник французской команды переехал в Россию на правах свободного агента.

Махачкалинский "Анжи", ведущий борьбу не только за "выживание" в Российской премьер-лиге, но и за существование в принципе, усилился молодым нападающим. 17-летний форвард Николоз Кутателадзе родился в Грузии, затем переехал в Европу, где занимался в футбольных школах пражской "Спарты" и французского "Лилля". Затем он оказался в ПСЖ, откуда его и забрал "Анжи".

Кутателадзе выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет и защищал цвета ПСЖ в чемпионате Франции для игроков не старше 17 лет. Он перешёл в махачкалинский клуб на правах свободного агента.

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Дмитрий Садылко
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