Из Google Play удалили 13 гоночных игр. Они устанавливали вредоносное ПО

Суммарно указанные игры установили более полумиллиона раз. Две из них были в трендах.

Специалист по кибербезопасности компании ESET Лукас Стефанко рассказал, что в магазине Google Play были обнаружены 13 подозрительных гоночных мобильных игр. Стефанко призвал не устанавливать игры на свои устройства, так как они после запуска загружают на гаджет вредоносный APK-файл.

Автором всех приложений значился разработчик Луиз О. Пинто. Как удалось установить специалистам, вредоносные скачанные приложения не отслеживались антивирусными программами вроде VirusTotal. Приложения получали "полный доступ" к сетевому трафику, а также постоянно работали в активном режиме.