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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 14:59

Из Google Play удалили 13 гоночных игр. Они устанавливали вредоносное ПО

Фото: &copy; PxHere

Фото: © PxHere

Суммарно указанные игры установили более полумиллиона раз. Две из них были в трендах.

Специалист по кибербезопасности компании ESET Лукас Стефанко рассказал, что в магазине Google Play были обнаружены 13 подозрительных гоночных мобильных игр. Стефанко призвал не устанавливать игры на свои устройства, так как они после запуска загружают на гаджет вредоносный APK-файл.

Автором всех приложений значился разработчик Луиз О. Пинто. Как удалось установить специалистам, вредоносные скачанные приложения не отслеживались антивирусными программами вроде VirusTotal. Приложения получали "полный доступ" к сетевому трафику, а также постоянно работали в активном режиме.

Всего пользователи Google Play скачали эти игры более 560 тысяч раз. Две игры оказались в трендах. В настоящий момент Google удалила все тринадцать игр из магазина Google Play.

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Сергей Сурепин
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