Valve начала выпускать комикс по вселенной новой игры Artifact

Первый выпуск под названием "Пролог" знакомит читателей с главными героями вселенной.

Компания Valve начала выпускать комикс, посвящённый новой игре Artifact. Авторы комикса обещают "изменить вселенную Dota 2".

Первый выпуск под названием "Пролог" рассказывает о загадочном Доме коварных. Это некая фракция, которая пытается повлиять на судьбу мира с помощью магических карт. Первый выпуск комикса приурочили к выходу обновления бета-версии игры Artifact.