Valve начала выпускать комикс по вселенной новой игры Artifact
Первый выпуск под названием "Пролог" знакомит читателей с главными героями вселенной.
Компания Valve начала выпускать комикс, посвящённый новой игре Artifact. Авторы комикса обещают "изменить вселенную Dota 2".
Фото: © Valve
Первый выпуск под названием "Пролог" рассказывает о загадочном Доме коварных. Это некая фракция, которая пытается повлиять на судьбу мира с помощью магических карт. Первый выпуск комикса приурочили к выходу обновления бета-версии игры Artifact.
Второй выпуск ("Зов битвы") выйдет 28 ноября, в день выхода игры. В Valve заявили, что комикс расскажет о событиях, "которые навсегда изменят вселенную Dota 2". Комикс доступен также на русском языке.