Обвиняемого в подрыве автобуса ФК "Боруссия" приговорили к 14 годам тюрьмы
Обвиняемый в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" приговорён к 14 годам тюрьмы. Срок получил гражданин Германии российского происхождения Сергей В.
Как сообщает издание Zeit, суд признал его виновным в покушении на убийство 28 человек.
A man who bombed the Borussia Dortmund football team bus in 2017 has been given 14 years for attempted murder.https://t.co/pRfcTzti8L pic.twitter.com/uF8CeQOywB— BBC Sport (@BBCSport) 27 ноября 2018 г.
Borussia Dortmund bus attacker sentenced to 14 years for attempted murder https://t.co/wM2JlYdnVX pic.twitter.com/BGPyOrBWyH— Loliby Sport (@LolibySport) 27 ноября 2018 г.
Как уже сообщал Лайф, взрыв прогремел перед игрой четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля, в рамках которой "Боруссия" должна была встретиться с "Монако". 21 апреля СМИ сообщили, что по этому делу был задержан 28-летний Сергей В.