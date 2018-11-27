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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 18:01

Обвиняемого в подрыве автобуса ФК "Боруссия" приговорили к 14 годам тюрьмы

Обвиняемый в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" приговорён к 14 годам тюрьмы. Срок получил гражданин Германии российского происхождения Сергей В.

Как сообщает издание Zeit, суд признал его виновным в покушении на убийство 28 человек.

Как уже сообщал Лайф, взрыв прогремел перед игрой четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля, в рамках которой "Боруссия" должна была встретиться с "Монако". 21 апреля СМИ сообщили, что по этому делу был задержан 28-летний Сергей В.

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Янковская Ольга
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