На авторов Fallout 76 планируют подать коллективный иск
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Юридическая фирма уже начала расследование в отношении разработчиков по поводу недобросовестной торговли.
Вашингтонская юридическая компания Migliaccio & Rathod начала расследование в отношении фирмы Bethesda. Адвокатская компания вменяет разработчикам недобросовестную торговую практику, а также отказ от возврата денег.
В частности, геймерам не понравилось наличие огромного количества багов в игре. Пользователи не смогли вернуть Fallout 76 и получить обратно деньги, так как игра была уже загружена.
Сотрудники фирмы Migliaccio & Rathod призывают покупателей рассказать о неудачных попытках вернуть деньги. Предполагается, что контора выдвинет Bethesda коллективный иск.