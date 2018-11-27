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Опубликовано 27 ноября 2018, 20:33

На авторов Fallout 76 планируют подать коллективный иск

Фото: &copy; Fallout 76

Фото: © Fallout 76

Юридическая фирма уже начала расследование в отношении разработчиков по поводу недобросовестной торговли.

Вашингтонская юридическая компания Migliaccio & Rathod начала расследование в отношении фирмы Bethesda. Адвокатская компания вменяет разработчикам недобросовестную торговую практику, а также отказ от возврата денег.

В частности, геймерам не понравилось наличие огромного количества багов в игре. Пользователи не смогли вернуть Fallout 76 и получить обратно деньги, так как игра была уже загружена.

Сотрудники фирмы Migliaccio & Rathod призывают покупателей рассказать о неудачных попытках вернуть деньги. Предполагается, что контора выдвинет Bethesda коллективный иск.

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Сергей Сурепин
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