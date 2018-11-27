Фильм "Аквамен" сравнивают с мультфильмом 80-х годов

26 ноября в Лондоне прошла премьера ленты "Аквамен", после чего журналисты начали делиться первыми впечатлениями.

Зрители хвалят масштаб, зрелищность, компьютерную графику и актёрский состав. Также фильм "Аквамен" сравнивают с первой фазой киновселенной Marvel.

Журналисты пишут, что режиссёр Джеймс Ван сделал на самом деле уникальный фильм про становление супергероя. Также они хвалят Джейсона Момоа в роли Артура Карри (главный герой).

Помимо этого, некоторые зрители отметили, что отчасти "Аквамен" напоминает приключенческие картины и мультфильмы 80-х годов. Многие журналисты подчеркнули выдающийся визуальный ряд — особенно изображение подводного мира.