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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 20:34

Фильм "Аквамен" сравнивают с мультфильмом 80-х годов

Кадр фильма &ldquo;Аквамен&rdquo;/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма “Аквамен”/ © Кинопоиск

26 ноября в Лондоне прошла премьера ленты "Аквамен", после чего журналисты начали делиться первыми впечатлениями.

Зрители хвалят масштаб, зрелищность, компьютерную графику и актёрский состав. Также фильм "Аквамен" сравнивают с первой фазой киновселенной Marvel.

Журналисты пишут, что режиссёр Джеймс Ван сделал на самом деле уникальный фильм про становление супергероя. Также они хвалят Джейсона Момоа в роли Артура Карри (главный герой).

Помимо этого, некоторые зрители отметили, что отчасти "Аквамен" напоминает приключенческие картины и мультфильмы 80-х годов. Многие журналисты подчеркнули выдающийся визуальный ряд — особенно изображение подводного мира.

Напомним, в российский прокат "Аквамен" выйдет 13 декабря.

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Сергей Сурепин
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